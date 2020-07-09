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Зинченко уже не ошибается. Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Ньюкасл, 8 июля 2020
В предыдущем туре МанСити уступил Саутгемптону - единственный мяч был забит после обрезки Зинченко. Впрочем, это не поколебало позиций Александра - он вышел в основе и на этот раз уже горожане не пропустили. Зато забили сопернику пять голов на любой вкус. Героем встречи стал Давид Силва, на счету которого гол и две результативные передачи. Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Ньюкасл.
Английская Премьер-лига. 34-й тур
8 июля. Манчестер. Сити оф Манчестер
Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0
Голы: Жезуз 10 Марез 31 Фернандес 58 аг, Силва 65, Стерлинг 90 + 1