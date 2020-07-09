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Побеждая без концентрации. Брайтон – Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Мощный дебют "красных" решил почти все

Побеждая без концентрации. Брайтон – Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов
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"Ливерпуль" – чемпион Англии. По этой причине, подопечные Клоппа перестали играть в интенсивный футбол все 90 минут. Первый гол гости забили благодаря фирменном приему в виде контрпрессинга. "Ливерпуль" удвоил преимущество после дальнего удара Джордана Хендерсона.

Интересно, что хозяева имели шансы в этой игре и могли забивать гораздо больше, чем один гол в ворота Алиссона. Естественно, "Ливерпуль" не соблюдает максимальной концентрации в обороне после золотых медалей. Тем не менее, класс взял свое и в третий раз за эту встречу – Салах оформил дубль.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии " Брайтон " – " Ливерпуль ".

Брайтон-энд-Хов. "Амекс".

"Брайтон" – "Ливерпуль" 1:3

Голы: Троссард (45) – Салах (6, 76), Хендерсон (8)

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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