  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Это не пустяки". Клопп прокомментировал травму колена у капитана Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это не пустяки". Клопп прокомментировал травму колена у капитана Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Хендо, держись!

"Это не пустяки". Клопп прокомментировал травму колена у капитана Ливерпуля
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал про травму, которую капитан "красных" Джордан Хендерсон получил в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Брайтона" (3:1). Цитирует Клоппа Sky Sports.

Читайте такжеАПЛ. Брайтон - Ливерпуль 1:3. Салах делает игру

"Пока я не могу точно сказать о степени повреждения. У Джордана неприятности с коленом. Пока нам достаточно знать лишь то, что это не пустяки. Мы будем делать углубленные обследования".

Джордан был заменен на 80-й минуте из-за травмы. Голы за "красных" забивали Салах (дубль) и Хендерсон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордан Хендерсон Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...