"Это не пустяки". Клопп прокомментировал травму колена у капитана Ливерпуля

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал про травму, которую капитан "красных" Джордан Хендерсон получил в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Брайтона" (3:1). Цитирует Клоппа Sky Sports.

Джордан был заменен на 80-й минуте из-за травмы. Голы за "красных" забивали Салах (дубль) и Хендерсон.

Jordan Henderson to be assessed: "I don't know exactly, " said Klopp. "But it was something with the knee I think. We know it's not nothing."



