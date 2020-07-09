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"Это не пустяки". Клопп прокомментировал травму колена у капитана Ливерпуля
Хендо, держись!
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал про травму, которую капитан "красных" Джордан Хендерсон получил в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Брайтона" (3:1). Цитирует Клоппа Sky Sports.
"Пока я не могу точно сказать о степени повреждения. У Джордана неприятности с коленом. Пока нам достаточно знать лишь то, что это не пустяки. Мы будем делать углубленные обследования".
Джордан был заменен на 80-й минуте из-за травмы. Голы за "красных" забивали Салах (дубль) и Хендерсон.
Jordan Henderson to be assessed: "I don't know exactly, " said Klopp. "But it was something with the knee I think. We know it's not nothing."— Ben Dinnery (@BenDinnery) July 8, 2020
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