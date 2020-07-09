"Это не пустяки". Клопп прокомментировал травму колена у капитана Ливерпуля

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал про травму, которую капитан "красных" Джордан Хендерсон получил в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Брайтона" (3:1). Цитирует Клоппа Sky Sports.

"Пока я не могу точно сказать о степени повреждения. У Джордана неприятности с коленом. Пока нам достаточно знать лишь то, что это не пустяки. Мы будем делать углубленные обследования".