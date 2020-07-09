93.7% точных передач: Манчестер Сити установил новый рекорд АПЛ в матче с Ньюкаслом

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 5:0 в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. По информации Opta, в этом поединке "горожане" сделали 93.7% точных передач (787 из 840).

93.7 - Manchester City completed 93.7% of their passes against Newcastle (787/840), the highest recorded figure in a Premier League game since full passing data is available (2003-04). Pollock. pic.twitter.com/RDlj2DRUjS — OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020

Эти цифры стали рекордом АПЛ с момента начала сбора подобной статистики (сезон-2003/04). Также "Сити" стал первым клубом, 5 футболистов которого забили 10 и более мячей в рамках одного розыгрыша чемпионата Англии (Агуэро – 16, Стерлинг – 14, Де Брюйне – 11, Жезус – 11, Марез – 10).

К слову, сейчас у Кевина 18 результативных передач в сезоне АПЛ – до рекорда Анри осталось 2 голевых паса. "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице (69 очков после 34 туров).