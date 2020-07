93.7% точных передач: Манчестер Сити установил новый рекорд АПЛ в матче с Ньюкаслом

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 5:0 в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. По информации Opta, в этом поединке "горожане" сделали 93.7% точных передач (787 из 840).

93.7 - Manchester City completed 93.7% of their passes against Newcastle (787/840), the highest recorded figure in a Premier League game since full passing data is available (2003-04). Pollock. pic.twitter.com/RDlj2DRUjS