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93.7% точных передач: Манчестер Сити установил новый рекорд АПЛ в матче с Ньюкаслом

Англия
(2 голосов)

Максимальное доминирование "горожан"

93.7% точных передач: Манчестер Сити установил новый рекорд АПЛ в матче с Ньюкаслом
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"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 5:0 в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. По информации Opta, в этом поединке "горожане" сделали 93.7% точных передач (787 из 840).

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Эти цифры стали рекордом АПЛ с момента начала сбора подобной статистики (сезон-2003/04). Также "Сити" стал первым клубом, 5 футболистов которого забили 10 и более мячей в рамках одного розыгрыша чемпионата Англии (Агуэро – 16, Стерлинг – 14, Де Брюйне – 11, Жезус – 11, Марез – 10).

К слову, сейчас у Кевина 18 результативных передач в сезоне АПЛ – до рекорда Анри осталось 2 голевых паса. "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице (69 очков после 34 туров).

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити "Ньюкасл" Ньюкасл (Англия)
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