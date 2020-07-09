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Сульшер: Я рад, что Матич захотел остаться. Нам нужен опыт в команде со всеми этими детьми

Англия
(2 голосов)

Наставник "МЮ" рад продлению контракта с сербом

Сульшер: Я рад, что Матич захотел остаться. Нам нужен опыт в команде со всеми этими детьми
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с Неманей Матичем.

- Хорошие новости, Неманя Матич подписал новый контракт. Что вы думаете об этом?

- Я рад, что Неманья хочет остаться в клубе. За прошедшие годы Матич показал, насколько он важен для нас, учитывая его опыт. Матич выигрывал Премьер-лигу. Нам нужен опыт в команде со всеми этими детьми, которые у нас бегают (смеется)! Так что я очень, очень рад, что мы смогли это провернуть, - сказал Сульшер.

Напомним, на днях сербский полузащитник подписал новый контракт с "красными дьяволами" до лета 2023 года.

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В статье: Неманья Матич Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com
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