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Сульшер: Я рад, что Матич захотел остаться. Нам нужен опыт в команде со всеми этими детьми
Наставник "МЮ" рад продлению контракта с сербом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с Неманей Матичем.
- Хорошие новости, Неманя Матич подписал новый контракт. Что вы думаете об этом?
- Я рад, что Неманья хочет остаться в клубе. За прошедшие годы Матич показал, насколько он важен для нас, учитывая его опыт. Матич выигрывал Премьер-лигу. Нам нужен опыт в команде со всеми этими детьми, которые у нас бегают (смеется)! Так что я очень, очень рад, что мы смогли это провернуть, - сказал Сульшер.
Напомним, на днях сербский полузащитник подписал новый контракт с "красными дьяволами" до лета 2023 года.