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Поль Погба: Чтобы стать топ-командой, надо забывать о прошедшем матче.

Англия
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Француз считает, что всегда надо концентрироваться только на будущих матчах

Поль Погба: Чтобы стать топ-командой, надо забывать о прошедшем матче.
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Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями насчет менталитета и настроя команды.

"Чтобы стать настоящей топ-командой, мы должны забывать о прошедшем матче. Мы хорошо играем, отлично действуем, но потом забываем и думаем о следующей игре.

Например, на прошлой неделе. Мы не думали о том, что произошло, а сконцентрировались на движении вперед. Мы должны всегда стремиться к прогрессу и не чувствовать удовлетворение от достигнутого", – заявил хавбек.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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