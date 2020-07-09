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Поль Погба: Чтобы стать топ-командой, надо забывать о прошедшем матче.
Француз считает, что всегда надо концентрироваться только на будущих матчах
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями насчет менталитета и настроя команды.
"Чтобы стать настоящей топ-командой, мы должны забывать о прошедшем матче. Мы хорошо играем, отлично действуем, но потом забываем и думаем о следующей игре.
Например, на прошлой неделе. Мы не думали о том, что произошло, а сконцентрировались на движении вперед. Мы должны всегда стремиться к прогрессу и не чувствовать удовлетворение от достигнутого", – заявил хавбек.
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Источник:Сайт "Манчестер Юнайтед"
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