Поль Погба: Чтобы стать топ-командой, надо забывать о прошедшем матче.

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями насчет менталитета и настроя команды.

"Чтобы стать настоящей топ-командой, мы должны забывать о прошедшем матче. Мы хорошо играем, отлично действуем, но потом забываем и думаем о следующей игре.

Например, на прошлой неделе. Мы не думали о том, что произошло, а сконцентрировались на движении вперед. Мы должны всегда стремиться к прогрессу и не чувствовать удовлетворение от достигнутого", – заявил хавбек.