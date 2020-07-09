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Агент де Брюйне: Могу поклясться здоровьем детей, что 90% слухов о Кевине - бред

Англия
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Патрик де Костер заявил, что хавбека не беспокоит возможный бан "Сити" в ЛЧ

Агент де Брюйне: Могу поклясться здоровьем детей, что 90% слухов о Кевине - бред
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Агент бельгийского полузащитника "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне - Патрик де Костер поделился мыслями насчет будущего своего клиента в стане "горожан", а также прокомментировал возможное отсранение "Сити" от Лиги чемпионов.

"На данный момент Кевин вовсе не беспокоится об этом. У него по-прежнему есть трехлетний контракт с клубом, который находится на вершине мирового футбола. Он играет в команде и городе, где Кевин чувствует себя хорошо и видит, как его ценят.

У многих людей появляются сомнения относительно будущего де Брюйне, но он не думает о трансфере. В футболе всегда есть неформальный интерес к качественному игроку, будь то де Брюйне, Месси, Роналду или Гризманн.

Если бы все, что я прочитал в газетах, было правдивым, то мне понадобилось бы 48 часов в сутках, а я был бы в нескольких местах одновременно по всему миру. Могу с чистой совестью заявить и даже поклясться здоровьем своих детей, что все, что я читаю, на 90% является бредом", – рассказал агент хавбека.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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Источник:
Sporza
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