Эпидемия травм: Третий полузащитник Челси отправился в лазарет

Проблемы "Челси" в центре поля продолжаются. Как сообщает Goal, в лазарет отправился 19-летний Билли Гилмор.

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В игре против "Кристал Пэлас" он получил травму колена. Вероятно, что шотландец пропустит оставшиеся матчи в текущем сезоне, которых у "Челси" осталось четыре (в АПЛ).

Per reports, Billy Gilmour sustained a small knee injury which could rule him out of the next few games. Another injury in midfield for Frank Lampard so Jorginho is likely to step up in the final games: https://t.co/PowQvSIWAr#CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 9, 2020

Отметим, что сейчас в составе лондонцев также травмированны Маттео Ковачич и Н'Голо Канте. Вероятно, что в стартвой состав вернется Жоржиньо, у которого проблемы с главным тренером.

В последнее время "Челси" приписывают интерес к Каю Хавертца, который должен усилить в "Челси" центр поля.