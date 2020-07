Эпидемия травм: Третий полузащитник Челси отправился в лазарет

Проблемы "Челси" в центре поля продолжаются. Как сообщает Goal, в лазарет отправился 19-летний Билли Гилмор.

В игре против "Кристал Пэлас" он получил травму колена. Вероятно, что шотландец пропустит оставшиеся матчи в текущем сезоне, которых у "Челси" осталось четыре (в АПЛ).

