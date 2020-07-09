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Эпидемия травм: Третий полузащитник Челси отправился в лазарет

Англия
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Лэмпарду сейчас не позавидуешь

Эпидемия травм: Третий полузащитник Челси отправился в лазарет
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Проблемы "Челси" в центре поля продолжаются. Как сообщает Goal, в лазарет отправился 19-летний Билли Гилмор.

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В игре против "Кристал Пэлас" он получил травму колена. Вероятно, что шотландец пропустит оставшиеся матчи в текущем сезоне, которых у "Челси" осталось четыре (в АПЛ).

Отметим, что сейчас в составе лондонцев также травмированны Маттео Ковачич и Н'Голо Канте. Вероятно, что в стартвой состав вернется Жоржиньо, у которого проблемы с главным тренером.

В последнее время "Челси" приписывают интерес к Каю Хавертца, который должен усилить в "Челси" центр поля.

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В статье: Челси (Лондон) Билли Гилмор
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