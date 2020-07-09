Лескотт: Стерлинг - третий игрок мира после Месси и Роналду

Экс-игрок "Ман Сити" Джолеон Лескотт высоко отозвался о Рахиме Стерлинге, который сейчас считается одним из лучших игроков "горожан".

"Уже сейчас Рахим - один из лучших форвардов мира. Он вносит свой вклад в игру команды. Стерлинг влияет на игру и умеет делать разницу, потому его команда часто побеждает.

Нужно быть наивным, чтобы не уважать то, что он делает. Да, есть Месси и Роналду, которые забивают по 50 голов за сезон. Однако именно с ними и должен сравниваться Рахим. Как по мне, он третий футболист мира сейчас", - цитирует англичанина Goal.

В этом сезоне Стерлинг набрал 32 бала по системе гол+пас (24+8). Однако он не попал в десятку претендентов на Золотой Мяч по версии авторитетного издания.