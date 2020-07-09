АПЛ. Тоттенхэм не смог обыграть Борнмут, Эвертон и Саутгемптон также расходятся миром

Чемпионат Англии. 34-й тур

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"Хотспур" не обыграл "Борнмут"? Может быть. Но как гости могли переиграть хозяев, когда не нанесли ни одного удара в створ ворот. Более того, "вишни" были ближе к победе, поскольку даже забили в конце противостояния на 90-й минуте, хотя арбитры и усмотрели игру рукой у Кинга и гол не засчитали. Два удара в створ было у них.

Больше мячом владели "шпоры", но выглядели не агрессивно и даже устало. Откровенно не заслужили на победу подопечные Моуриньо и остаются критично далеко от зоны еврокубков. Скорее всего, лондонцы так и не смогут в этом сезоне приблизиться к группе лидеров. Судя по игре. А вот "Борнмут" еще поборется за место в элите, до спасительной 17-й позиции всего три очка.

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Борнмут - Тоттенхэм 0:0

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 5. Аке, 15. Смит, 21. Рико, 26. Келли, 4. Гослинг, 8. Лерма, 19. Станислас, 7. Кинг, 13. Уилсон, 20. Брукс.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 11. Ламела, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо, 10. Кейн, 23. Бергвейн.

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Соседи по турнирной таблице не хотели рисковать и берегли силы, особенно во втором тайме. Вылет "ирискам" и "святым" не грозит, да и подняться в первую десятку они уже вряд ли смогут. Сначала Ингз в штрафной запутался в мяче, но и запутал защитников и голкипера, все же воспользовался этим шансом. С близкого расстояния он закатил мяч в сетку. А в конце первого тайма Ришарлисон восстановил статус-кво, забив красивый гол, перекинув мяч через Маккарти, который пошел на перехват. Мяч залетел точно в девятку.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Саутгемптон 1:1

Голы: Ришарлисон 44 - Ингз 32

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 21. Гомеш, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 42. Гордон.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс, 35. Беднарек, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 9. Ингз, 10. Адамс.