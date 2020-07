Дьяволы вновь громят оппонентов. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3

Игра началась на встречных курсах – "Астон Вилла" не желала засиживаться в обороне, активно осаждая владения Де Хеа. В середине первого тайма Трезеге пробил на исполнение и попал в штангу. До этого момента включительно "Манчестер Юнайтед" действовал по сопернику, но все изменилось после того, как именно гости открыли счет в поединке. Конса завалил Фернандеша во время исполнения финта Зидана, дело было в штрафной площадке – Мосс прибегнул к помощи VAR и все-таки позволил Бруну реализовать пенальти (0:1).

"Красные дьяволы" окончательно забрали игру под свой контроль и (спойлер) больше не делились инициативой с хозяевами. Рейна метался в рамке словно белка, но это не спасло "Астон Виллу" от гола в раздевалку – Мейсон Гринвуд дальним ударом забил свой 9-й мяч в розыгрыше первенства (0:2). Последним футболистом до 19 лет, которому удалось это сделать в рамках АПЛ, был Уэйн Руни.

Mason Greenwood has nine Premier League goals this season. The last player to score that many in a single Premier League season before the age of 19 was Wayne Rooney ????



