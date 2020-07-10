Дьяволы вновь громят оппонентов. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3

Игра началась на встречных курсах – "Астон Вилла" не желала засиживаться в обороне, активно осаждая владения Де Хеа. В середине первого тайма Трезеге пробил на исполнение и попал в штангу. До этого момента включительно "Манчестер Юнайтед" действовал по сопернику, но все изменилось после того, как именно гости открыли счет в поединке. Конса завалил Фернандеша во время исполнения финта Зидана, дело было в штрафной площадке – Мосс прибегнул к помощи VAR и все-таки позволил Бруну реализовать пенальти (0:1).

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"Красные дьяволы" окончательно забрали игру под свой контроль и (спойлер) больше не делились инициативой с хозяевами. Рейна метался в рамке словно белка, но это не спасло "Астон Виллу" от гола в раздевалку – Мейсон Гринвуд дальним ударом забил свой 9-й мяч в розыгрыше первенства (0:2). Последним футболистом до 19 лет, которому удалось это сделать в рамках АПЛ, был Уэйн Руни.

Mason Greenwood has nine Premier League goals this season. The last player to score that many in a single Premier League season before the age of 19 was Wayne Rooney ????



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"Манчестер Юнайтед" словно и не уходил на перерыв и продолжил уверенно раскатывать оборону "львов" – слаженные комбинации, казалось бы, закончились голом, но мяч после удара Рашфорда срикошетил от Погба, а француз был в офсайде. Тем не менее, Поль вернул должок команде – Фернандеш отдал точно на француза с угловой отметки, а 6-й номер "МЮ" выстрелил точно в правый от себя угол (0:3).

Имел шанс забить четвертый гол у гостей Марсьяль, но снаряд после попытки Антони вылетел обратно в поле от перекладины и штанги. Француз был крайне расстроен во время своей замены, так как сел на скамейку без автографа. "Астон Вилла" продолжала отсутствовать на поле вплоть до финального свистка – изредка мыслями возвращался на газон родной "Вилла Парк" Грилиш, но усилий капитана Джека было маловато, чтобы оказать сопротивление.

После выхода Фреда и Мактоминея вместо Фернандеша и Матича, Погба приподнялся на место португальца и несколько раз мог ассистировать партнерам. Тем не менее, и такого количества голов достаточно, чтобы "дьяволы" стали первой командой в истории АПЛ, которой удалось одержать 4 победы кряду с разницей в 3 мяча.

АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Фернандеш (27, пенальти), Гринвуд (45+5), Погба (58)

"Астон Вилла": Рейна – Конса, Хаус, Мингс, Тейлор – Эль-Гази (Хурихэйн, 59), Луис (Вассилев, 84), Макгинн (Накамба, 59), Трезеге – Грилиш, Саматта (Девис, 59)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 66) – Матич (Мактоминей, 66), Погба, Рашфорд, Фернандеш (Фред, 71), Гринвуд (Джеймс, 80) – Марсьяль (Игало, 79)

Предупреждения: Конса (52), Накамба (81) – Ван-Биссака (40), Матич (45+3), Фред (87)