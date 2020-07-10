  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба: Две главные цели МЮ в этом сезоне – победы в Кубке Англии и Лиге Европы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба: Две главные цели МЮ в этом сезоне – победы в Кубке Англии и Лиге Европы

Англия
(1 голосов)

Поль делится планами

Погба: Две главные цели МЮ в этом сезоне – победы в Кубке Англии и Лиге Европы
Новина українською

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал итоги победы в рамках 34-го тура чемпионата Англии в матче с "Астон Виллой" (0:3). Отметим, что в Лиге Европы "красным дьяволам" предстоит ответный матч 1/8 финала с ЛАСК (5:0 – первый поединок), а в полуфинале Кубка Англии команда сыграет с "Челси". Цитирует француза интервью BBC со ссылкой на Sky Sports.

Читайте такжеДьяволы вновь громят оппонентов. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3

"Мы действительно довольны собой, потому что знаем, что должны продолжать. Мы общаемся перед матчами, на тренировках. "Манчестер Юнайтед" – большой клуб, и мы хотим постоянно поддерживать уровень. Гринвуд? Мы будем подталкивать его к вершинам и дальше".

"Мы должны продолжать работать, есть много дел. Я долго был травмирован, фокусировался на том, чтобы вернуться в строй. Две главные цели "МЮ" в этом сезоне – победы в Кубке Англии и Лиге Европы, поэтому мы сосредоточены на этом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Лига Европы Кубок Англии Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...