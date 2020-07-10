Погба: Две главные цели МЮ в этом сезоне – победы в Кубке Англии и Лиге Европы

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал итоги победы в рамках 34-го тура чемпионата Англии в матче с "Астон Виллой" (0:3). Отметим, что в Лиге Европы "красным дьяволам" предстоит ответный матч 1/8 финала с ЛАСК (5:0 – первый поединок), а в полуфинале Кубка Англии команда сыграет с "Челси". Цитирует француза интервью BBC со ссылкой на Sky Sports.

"Мы действительно довольны собой, потому что знаем, что должны продолжать. Мы общаемся перед матчами, на тренировках. "Манчестер Юнайтед" – большой клуб, и мы хотим постоянно поддерживать уровень. Гринвуд? Мы будем подталкивать его к вершинам и дальше".