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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Не обошлось без пенальти

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
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Хозяева отлично играли первые полчаса, пока Джонатан Мосс не назначил очень неоднозначный пенальти в ворот Пепе Рейны. Затем подопечные Сульшера уже не отпускали инициативу – моментами складывалось впечатление, что "Астон Виллы" на поле просто нет.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед".

Бирмингем. "Вилла Парк".

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Фернандеш (27, пенальти), Гринвуд (45+5), Погба (58)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
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