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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов
Не обошлось без пенальти
Хозяева отлично играли первые полчаса, пока Джонатан Мосс не назначил очень неоднозначный пенальти в ворот Пепе Рейны. Затем подопечные Сульшера уже не отпускали инициативу – моментами складывалось впечатление, что "Астон Виллы" на поле просто нет.
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед".
Бирмингем. "Вилла Парк".
"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 0:3
Голы: Фернандеш (27, пенальти), Гринвуд (45+5), Погба (58)
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