Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Хозяева отлично играли первые полчаса, пока Джонатан Мосс не назначил очень неоднозначный пенальти в ворот Пепе Рейны. Затем подопечные Сульшера уже не отпускали инициативу – моментами складывалось впечатление, что "Астон Виллы" на поле просто нет.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед".

Бирмингем. "Вилла Парк".

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Фернандеш (27, пенальти), Гринвуд (45+5), Погба (58)