Стадион Вест Хэма оцепили перед матчем с Бернли из-за угрозы теракта

Полицейские оцепили стадион лондонского "Вест Хэма" перед матчем 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли". В связи с повышенной уязвимостью арен и меньшим количеством людей на стадионах, клубы были предупреждены о повышенной террористической опасности. Перед началом встречи у одних из ворот стадиона припарковался серый автомобиль Volkswagen Golf – это стало причиной паники.

Из-за сообщений об угрозе теракта на место прибыла полиция, через систему оповещения стадиона владельца машины призвали немедленно вернуться к транспортному средству. Цитирует представителя полиции Daily Mail.

"В среду, 8 июля, сотрудникам патрульной службы возле "Олимпийского стадиона" сообщили о подозрительном транспортном средстве. Мы привлекли офицеров и оцепили территорию. Владелец авто был идентифицирован, с ним провели беседу".

Отметим, что "молотобойцы" уступили со счетом 1:0.