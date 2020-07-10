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Стадион Вест Хэма оцепили перед матчем с Бернли из-за угрозы теракта
К счастью, тревога оказалась ложной
Полицейские оцепили стадион лондонского "Вест Хэма" перед матчем 34-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли". В связи с повышенной уязвимостью арен и меньшим количеством людей на стадионах, клубы были предупреждены о повышенной террористической опасности. Перед началом встречи у одних из ворот стадиона припарковался серый автомобиль Volkswagen Golf – это стало причиной паники.
Из-за сообщений об угрозе теракта на место прибыла полиция, через систему оповещения стадиона владельца машины призвали немедленно вернуться к транспортному средству. Цитирует представителя полиции Daily Mail.
"В среду, 8 июля, сотрудникам патрульной службы возле "Олимпийского стадиона" сообщили о подозрительном транспортном средстве. Мы привлекли офицеров и оцепили территорию. Владелец авто был идентифицирован, с ним провели беседу".
Отметим, что "молотобойцы" уступили со счетом 1:0.