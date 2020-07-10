Эвертон - Саутгемптон 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 34-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграл вничью с "Саутгемптоном" 1:1. "Ириски" не могут победить в АПЛ уже второй поединок подряд, в прошлом туре команда Карло Анчелотти минимально проиграла "Тоттенхэму" 0:1. "Эвертон" все дальше отдаляется от зоны еврокубков, после 34 туров "синие" имеют в своем активе 45 очков и занимают 11 строчку. Примечательно, что у "святых" всего лишь на одно очко меньше и "Саутгемптон" расположился на 12 позиции в турнирной таблице.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Саутгемптон 1:1

Голы: Ришарлисон 44 - Ингз 32

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 21. Гомеш, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби, 42. Гордон.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс, 35. Беднарек, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 9. Ингз, 10. Адамс.