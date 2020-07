Нуну Эшпириту Санту стал лучшим тренером июня в АПЛ

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

В июне "волки" под руководством португальского специалиста выиграли 3 поединка, в которых забили 4 гола и не пропустили ни одного (с "Вест-Хэмом" 2:0, против "Борнмута" и "Астон Виллы" по 1:0).

46-летний Санту обошел в голосовании Фрэнка Лэмпарада и Оле-Гуннара Сульшера.

Congratulations to @Nuno, the @premierleague Manager of the Month award winner for June.



Presented to him and his chosen staff who worked tirelessly to ensure the players had a safe environment to return to following the break from football.



????????https://t.co/vVjlOcggmI