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Тоттенхэм хочет переманить Виллиана выгодным контрактом
Вновь тандем с Жозе?
Виллиан все никак не может договориться о новом контракте с "Челси". Велика вероятность, что в следующем сезоне он будет играть в новом клубе.
По данным Football Insider, большое желание подписать игрока имеет "Тоттенхэм". Лондонский клуб приготовил для бразильца выгодный контракт, однако его детали пока что неизвестны.
Лоббирует трансфер Жозе Моуриньо. Португалец отлично знаком с Виллианом, ведь работал с ним в "Челси" во время своей второй каденции.
После возобновления чемпионата бразилец показывает отличную игру - четыре гола и две голевые в шести матчах.