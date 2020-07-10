Тоттенхэм хочет переманить Виллиана выгодным контрактом

Виллиан все никак не может договориться о новом контракте с "Челси". Велика вероятность, что в следующем сезоне он будет играть в новом клубе.

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По данным Football Insider, большое желание подписать игрока имеет "Тоттенхэм". Лондонский клуб приготовил для бразильца выгодный контракт, однако его детали пока что неизвестны.

Лоббирует трансфер Жозе Моуриньо. Португалец отлично знаком с Виллианом, ведь работал с ним в "Челси" во время своей второй каденции.

После возобновления чемпионата бразилец показывает отличную игру - четыре гола и две голевые в шести матчах.