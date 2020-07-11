Пулишич: С нетерпением жду прихода Зиеша и Вернера

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признался, что предвкушает совместную игру с Хакимом Зийешем и Тимо Вернером, которые присоединятся к команде в конце сезона.

"Я в восхищении от того, что буду работать вместе с ними. С хорошими игроками всегда весело играть. С ними легко играть, а эти два парня очень талантливы, поэтому я нахожусь в предвкушении. Надеюсь, у нас будет очень сильная команда в следующем сезоне.

Думаю, нам по-прежнему нужно проделать большую работу, чтобы соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В этом году вы могли убедиться, что эти две команды, особенно "Ливерпуль", так стабильны и так доминируют. Мы хотим быть такими же.

Мы хотим стабильно выступать неделя за неделей. И в тяжелых матчах, и в матчах посреди недели. Мы хотим быть готовы и всегда открыты к испытаниям. Чтобы достичь этого, придется много работать", — сообщил Пулишич Sky Sports.