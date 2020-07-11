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Пулишич: С нетерпением жду прихода Зиеша и Вернера

Англия
(2 голосов)

Атака "синих" будет выглядеть грозно

Пулишич: С нетерпением жду прихода Зиеша и Вернера
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Вингер "Челси" Кристиан Пулишич признался, что предвкушает совместную игру с Хакимом Зийешем и Тимо Вернером, которые присоединятся к команде в конце сезона.

"Я в восхищении от того, что буду работать вместе с ними. С хорошими игроками всегда весело играть. С ними легко играть, а эти два парня очень талантливы, поэтому я нахожусь в предвкушении. Надеюсь, у нас будет очень сильная команда в следующем сезоне.

Думаю, нам по-прежнему нужно проделать большую работу, чтобы соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В этом году вы могли убедиться, что эти две команды, особенно "Ливерпуль", так стабильны и так доминируют. Мы хотим быть такими же.

Мы хотим стабильно выступать неделя за неделей. И в тяжелых матчах, и в матчах посреди недели. Мы хотим быть готовы и всегда открыты к испытаниям. Чтобы достичь этого, придется много работать", — сообщил Пулишич Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Кай Хавертц выразил желание перейти в "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер Хаким Зиеш Кристиан Пулишич
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Комментарии (1)
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zago43
11.07.2020 в 11:03
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