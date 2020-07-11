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Моуриньо обещает выигрывать трофеи с Тоттенхэмом

Англия
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Жозе уверен в своей команде

Моуриньо обещает выигрывать трофеи с Тоттенхэмом
Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообещал лондонскому клубу трофеи, но призвал дать ему время.

"Сколько времени потребовалось Юргену и "Ливерпулю"? Четыре года, четыре сезона. Купив одного из лучших голкиперов в мире, купив одного из лучших центральных защитников в мире и так далее, так далее.

Я сосредоточен на своем трехлетнем контракте. Я верю, что в период действия моего контракта мы сможем выиграть трофеи. Если нет, то клуб сделает это в следующую эру, а я проведу здесь только три года, я буду рад этому.

Я оптимистичен, потому что включился в работу с первого дня. Потому что я верю, что мы произведем некоторые изменения в своем составе, и для этого нам не требуются огромные инвестиции, которые клуб совершил прошлым летом", — цитирует Моуриньо BBC.

В последний раз трофей "Тоттенхэму" приносил Хуанде Рамос, выигравший Кубок Лиги в 2008-м году.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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