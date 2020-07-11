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Челси продлил контракт с Абрахамом еще на год

Англия
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"Синие" активировали опцию в контракте Тэмми

Челси продлил контракт с Абрахамом еще на год
Новина українською

"Челси" в одностороннем порядке продлил контракт Тэмми Абрахама еще на год, активировав соответствующую опцию в контракте игрока. Об этом сообщает The Guardian. Теперь он связан соглашением с "синими" до 2023 года.

Ранее сторонам там и не удалось договориться о новом соглашении, после чего переговоры были приостановлены из-за пандемии. Тэмми хотел бы получить солидную надбавку к своей зарплате в 50 тысяч фунтов, несмотря на спад с начала года. В связи с трудностями в переговорах "синие" и решили обезопасить автоматическим перепродлением еще на 12 месяцев.

На счету Абрахама 16 голов в 40 матчах нынешнего сезона.

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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