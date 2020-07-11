Лэмпард все еще рассчитывает на Жоржиньо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что полузащитник Жоржиньо остается в его планах на будущее.

Отметим, что после возобновления сезона Жоржиньо сыграл всего 10 минут в 5 матчах АПЛ. Хотя до этого пропустил всего 3 игры в чемпионате, две из которых из-за перебора карточек.

"У меня болит голова при выборе полузащитников. Болит в хорошем смысле, потому что у меня есть Нголо Канте, Билли Гилмор, Жоржиньо и Матео Ковачич.

Затем, на чуть более атакующих позициях, я обладаю Мейсоном Маунтом, Россом Баркли, а теперь и Рубеном Лофтус-Чиком.

Всегда есть игроки, которые могут быть несчастны или оказываться вне команды, и в данный момент это Жоржиньо. Если игрок пропускает один матч или несколько, это не означает, что он выпал из моих планов на будущее.

В этом сезоне были времена, когда он имел определяющее значение для меня на поле и за его пределами. Это не изменилось, и я очень доволен им", — сообщил Лэмпард Sky Sports.