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Чемпион мира-1966 Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

Англия
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Джек был легендой "Лидса", за который выступал всю карьеру

Чемпион мира-1966 Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
Новина українською

"Бывший" центральный оборонец сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

В составе "трех львов" Чарльтон стал чемпионом мира-1966. Все 23 года карьеры провел в "Лидсе", за который отыграл 773 матча.

Джек – старший брат легенды "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона.

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В статье: Лидс Юнайтед
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