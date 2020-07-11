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Чемпион мира-1966 Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
Джек был легендой "Лидса", за который выступал всю карьеру
"Бывший" центральный оборонец сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
В составе "трех львов" Чарльтон стал чемпионом мира-1966. Все 23 года карьеры провел в "Лидсе", за который отыграл 773 матча.
Джек – старший брат легенды "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона.
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