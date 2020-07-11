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Джон Стоунз: Ман Сити остается лучшей командой АПЛ

Англия
(1 голосов)

Защитник все еще считает "горожан" сильнейшими в лиге

Джон Стоунз: Ман Сити остается лучшей командой АПЛ
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз считает, что его команда остается лучшей в АПЛ.

"И хотя судьба титула Премьер-Лиги уже решена, мы все еще сражаемся за трофеи. Мы вполне уверены, что остаемся лучшей командой в Премьер-Лиге. Мы знаем, на что способны, и мы знаем, какие стандарты мы установили для себя в раздевалке.

Мы можем очень гордиться тем, что играем каждые три-четыре дня в соответствии с этими стандартами. Мы хотим продолжать делать это.

Мы хотим завершить этот сезон в хорошей форме и перенести ее на следующий сезон, продолжая соответствовать своим стандартам и стараясь стать лучше — особенно это касается обороны и реализации моментов", — цитирует Стоунза Sky Sports.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Джон Стоунз
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