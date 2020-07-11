Норвич - Вест Хэм 0:4. Покер Антонио оформляет вылет канареек в Чемпионшип

Чемпионат Англии. 35-й тур

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С таким желанием "молотобойцы" точно сохранят прописку в элите, собственно, победа над "Норвичем" существенно повышает шансы "Вест Хэма". А вот "канарейкам" уже ничто не поможет - после игры в 35-м туре они со спокойной душой могут готовиться к выступлениям в низшей лиге. Уже на 11-й минуте стало понятно, что гости приехали в Норидж за победой. После углового Диоп головой скинул мяч на героя встречи и Антонио с нескольких метров расстрелял Крула.

Хозяева предприняли несколько неловких попыток отыграться, но это был не их день (и не их сезон). В конце первого тайма Антонио выиграл борьбу на втором этаже и головой переправил мяч в сетку. А в начале второго тайма прошел пас на форварда, который вышел один на один с голкипером, пробил и попал в Крула, однако затем Антонио головой добил круглого в пустые уже ворота.

Полный разгром Антонио оформил после прострела Фредерикса на ближнюю штангу и Майкл в одно касание пробил под штангу - 4:0. Всего у Антонио было в этом чемпионате четыре мяча, а тут в одном матче он забил столько же.

На последние десять минут в игру на замену вышел Ярмоленко, в нескольких атаках он принял участие, отдал три передачи вперед, один пас оказался неточным. Но лондонцы уже доигрывали этот матч и серьезных атак гости уже не создавали, а "Норвич" и вовсе выглядел безнадежно.

Стадион: Карроу Роуд (Норидж)

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио 11, Антонио 45, Антонио 54, Антонио 74

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 4. Годфри, 8. Вранчич, 11. Эрнандес (Рупп 69), 12. Льюис, 27. Тетти, 17. Буэндия (Куэнтрелл 69), 18. Штайперманн (Мартин 69), 22. Пукки (Айда 69).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна (Бальбуэна 87), 23. Диоп, 16. Нобл (Уилшер 77), 18. Форнальс (Масуаку 84), 24. Фредерикс , 28. Соучек, 30. Антонио (Алле 78), 41. Райс, 17. Боуэн (Ярмоленко 84).

Предупреждения: Штайперманн 33

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"Уотфорд" не отпускает далеко "Вест Хэм", более сложная победа "шмелей", но и соперник у них был очень непростой. "Ньюкасл" первым вышел вперед, при этом хозяева больше атаковали и горели желанием отыграться. Второй тайм получился у "Уотфорда" более содержательным, хотя два решающих пенальти арбитр назначил при неоднозначных обстоятельствах. Тем не менее, победа хозяев, теперь как и у "Вест Хэма" подопечные Пирсона на расстоянии четырех очков от зоны вылета.

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Ньюкасл 2:1

Голы: Дини 51 (пен.), Дини 80 (пен.) - Гейл 24

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 11. Масина, 27. Кабаселе, 16. Дукуре, 19. Хьюз, 21. Кико, 23. Сарр, 29. Капу, 9. Дини, 10. Уэлбек.

Ньюкасл: 1. Дубравка, 5. Шер, 6. Лассель, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 28. Роуз, 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.

Предупреждения: Лассель 45, Манкильо 63, Фернандес 77