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Хаким Зиеш прибыл в расположение Челси
27-летний вингер приступил к тренировкам с "аристократами"
Новоиспеченный вингер "Челси" Хаким Зиеш прибыл в расположение лондонского клуба.
"Добро пожаловать в "Челси", Хаким!", - обьявила в своем твиттере пресс-служба "аристократов".
27-летний игрок сборной Марокко еще в феврале подписал 5-летний контракт с "Челси". "Пенсионеры" заплатили "Аяксу" за трансфер футболиста 40 млн евро.
В текущем сезоне Эредивизи Зиеш принял участие в 21 матче, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.
Welcome to Chelsea, Hakim! ???? pic.twitter.com/MiOHApNGZD— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2020
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