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Хаким Зиеш прибыл в расположение Челси

Англия
(2 голосов)

27-летний вингер приступил к тренировкам с "аристократами"

Хаким Зиеш прибыл в расположение Челси
Новина українською

Новоиспеченный вингер "Челси" Хаким Зиеш прибыл в расположение лондонского клуба.

"Добро пожаловать в "Челси", Хаким!", - обьявила в своем твиттере пресс-служба "аристократов".

27-летний игрок сборной Марокко еще в феврале подписал 5-летний контракт с "Челси". "Пенсионеры" заплатили "Аяксу" за трансфер футболиста 40 млн евро.

В текущем сезоне Эредивизи Зиеш принял участие в 21 матче, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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