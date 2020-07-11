Сульшер: Бесстрашно играть с позиции силы, брать на себя риски - ДНК МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет последних результатов команды.

– Мы увидели еще один прекрасный матч в исполнении игроков атаки против "Астон Виллы". Беспроигрышная серия достигла 17 матчей, но "Юнайтед" теперь еще и играет результативно. Насколько важно для команды набирать очки, много забивая?

– "Манчестер Юнайтед" – это всегда про победы. Конечно, это из-за того, что мы хотим брать трофеи. Но при этом мы играем для наших фанатов, это наш подход к футболу. Это отношение к футболу. Мы хотим держать темп, бесстрашно играть с позиции силы, брать на себя риски и обладать игроками, у которых есть мастерство. Это просто ДНК нашего клуба.

Конечно, я счастлив, когда мы забиваем голы и не пропускаем, но это всегда было выстроено на мощной основе. Знаете, когда в "МЮ" играли Гари Паллистер и Стив Брюс или Яп Стам и Ронни Джонсен с прекрасными вратарями за спиной. У нас был двигатель в лице Роя Кина и Брайана Робсона. Они закладывали основу, которая позволяла форвардам демонстрировать свои навыки. Мы просто должны двигаться от матча к матчу, – рассказал наставник "красных дьяволов".