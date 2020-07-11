Ливерпуль - Бернли 1:1. Мерсисайдцы уже не те

Хозяева очень мощно начали игру, причем каждая вторая атака "Ливерпуля" завершалась хорошим ударом. Значительная часть этих ударов приходилась в створ ворот, Нику Поупу постоянно приходилось вступать в игру. Очень редко гости проводили контратаки, передышки у голкипера почти не было. К тому же, в первом тайме ни одного удара в створ "Бернли" не нанес. Вся концентрация на оборону своих ворот.

Должны были открывать счет у "красных" Салах (дважды), Джонс и Мане. Оборона "бордовых" самоотверженно отбивалась, либо точности ударам не хватало. Больше повезло Робертсону. Великолепную, удобную передачу с фланга отдал на него Фабиньо и Эндрю головой идеально отправил мяч в дальний угол.

Подопечные Клоппа продолжали бесконечно атаковать и при счете 1:0, самые разнообразные комбинации получались у мерсисайдцев. Работали фланги, часто проходили навесные передачи, издали стреляли Фабиньо, Мане, Фирмино, Джонс. Возникали моменты и в штрафной гостей, впрочем, опять же мяч невообразимым образом пролетал мимо цели, даже после удара Салаха с близкого расстояния.

А затем "Бернли" сотворили "маленькое чудо" - последовал навес метров на 40 в штрафную хозяев, Тарковски головой скинул мяч на Родригеса, который нанес потрясающий удар низом в самый угол. Всего второй удар в створ в игре у гостей и счет стал равным. Возможно, что нелогичный мяч забили "бордовые", но у "Ливерпуля" во второй части сезона случаются подобные провалы. Причина неудач – потеря концентрации, фортуна не может все время сопутствовать, да и к форме "красных" есть вопросы. Ранее подобных ошибок почти не случалось.

На 87-й минуте у ворот Алиссона вообще воцарилась настоящая паника. Никак не удавалось выбить мяч после углового и нескольких навесов, голкипер мерсисайдцев осознал, насколько сложно пришлось в первом тайме его визави. Йоханн Гудмундссон с семи метров разрядил пушку и только перекладина спасла хозяев. Уже в компенсированное время Салах с убойной позиции пробил в руки Поупу, поэтому, наверное, ничья все же закономерный результат.

Две команды без турнирной мотивации не выявили победителя. И если гостей эта ничья полностью может устроить, то команда Клоппа теперь должна выиграть в трех последних матчах, чтобы набрать в чемпионате больше 100 очков и побить рекорд "Ман Сити".

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Робертсон 34 - Родригес 69

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 76. Уильямс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 48. Джонс, 11. Салах.

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд.