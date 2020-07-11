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Ливерпуль - Бернли 1:1. Мерсисайдцы уже не те
При невероятном преимуществе снова не удалось одержать победу команде Клоппа
Хозяева очень мощно начали игру, причем каждая вторая атака "Ливерпуля" завершалась хорошим ударом. Значительная часть этих ударов приходилась в створ ворот, Нику Поупу постоянно приходилось вступать в игру. Очень редко гости проводили контратаки, передышки у голкипера почти не было. К тому же, в первом тайме ни одного удара в створ "Бернли" не нанес. Вся концентрация на оборону своих ворот.
Должны были открывать счет у "красных" Салах (дважды), Джонс и Мане. Оборона "бордовых" самоотверженно отбивалась, либо точности ударам не хватало. Больше повезло Робертсону. Великолепную, удобную передачу с фланга отдал на него Фабиньо и Эндрю головой идеально отправил мяч в дальний угол.
Подопечные Клоппа продолжали бесконечно атаковать и при счете 1:0, самые разнообразные комбинации получались у мерсисайдцев. Работали фланги, часто проходили навесные передачи, издали стреляли Фабиньо, Мане, Фирмино, Джонс. Возникали моменты и в штрафной гостей, впрочем, опять же мяч невообразимым образом пролетал мимо цели, даже после удара Салаха с близкого расстояния.
А затем "Бернли" сотворили "маленькое чудо" - последовал навес метров на 40 в штрафную хозяев, Тарковски головой скинул мяч на Родригеса, который нанес потрясающий удар низом в самый угол. Всего второй удар в створ в игре у гостей и счет стал равным. Возможно, что нелогичный мяч забили "бордовые", но у "Ливерпуля" во второй части сезона случаются подобные провалы. Причина неудач – потеря концентрации, фортуна не может все время сопутствовать, да и к форме "красных" есть вопросы. Ранее подобных ошибок почти не случалось.
На 87-й минуте у ворот Алиссона вообще воцарилась настоящая паника. Никак не удавалось выбить мяч после углового и нескольких навесов, голкипер мерсисайдцев осознал, насколько сложно пришлось в первом тайме его визави. Йоханн Гудмундссон с семи метров разрядил пушку и только перекладина спасла хозяев. Уже в компенсированное время Салах с убойной позиции пробил в руки Поупу, поэтому, наверное, ничья все же закономерный результат.
Две команды без турнирной мотивации не выявили победителя. И если гостей эта ничья полностью может устроить, то команда Клоппа теперь должна выиграть в трех последних матчах, чтобы набрать в чемпионате больше 100 очков и побить рекорд "Ман Сити".
Чемпионат Англии. 35-й тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)
Ливерпуль - Бернли 1:1
Голы: Робертсон 34 - Родригес 69
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 76. Уильямс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 48. Джонс, 11. Салах.
Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд.