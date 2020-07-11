Нани: Я получил аллергию к поражениям от Роналду

Вингер "Орландо Сити" Нани рассказал о влиянии на свою карьеру форварда "Ювентуса "Криштиану Роналду, с которым Луиш выступал в "МЮ" с 2007 по 2009 год.

"Мой агент Жорже Мендеш написал список клубов, в которые я мог перейти, и сказал: "Смотри. Мне кажется, это – лучшая команда из тех, что ты можешь выбрать". И он указал на "Манчестер Юнайтед". "Я говорил с сэром Алексом. Он хочет развивать тебя так, как Криштиану". До того, как я услышал это, я уже искал дом в Манчестере.

Сначала я должен был поселиться в отеле, но Жорже спросил: "Не будешь возражать против того, чтобы остановиться у Криштиану?" Жорже был его агентом, и Криштиану жил один. Так что я заселился к нему вместе с Андерсоном, который тоже только перешел в "МЮ".

Что за время это было! Мы – молодые парни, которые говорили на одном языке и очень веселились. У Криштиану был бассейн, стол для пинг-понга, теннисный корт, и мы каждый день соревновались в чем-то.

Однажды мы устроили викторину с помощником сэра Алекса. Я ответил, Криштиану дал свой ответ, и я знал, что мой - верный. И вы знаете, что сделал тренер? Он попытался изменить ответ так, чтобы получилось, что Криштиану ответил верно (смеется).

С Криштиану всегда было так. Он никогда не мог принять поражение. Никогда! Но это нам в нем и нравилось, мы многому у него научились. К тому времени, когда мы с Андерсоном покинули его дом, мы тоже приобрели аллергию к поражениям!" – рассказал Луиш Нани.