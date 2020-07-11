Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бернли прервал 24-х матчевую победную серию Ливерпуля на Энфилде
Последний раз "красные" дома теряли очки 30-го января 2019-го года
В рамках 35-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Бернли" 1:1.
Мерсисайдцы потеряли очки в домашнем поединке впервые с 30-го января 2019-го года. Тогда, в 24-м туре чемпионата Англии сезона 2018/19 подопечные Юргена Клоппа разыграли с "Лестером" ничью 1:1.
Таким образом, "Бернли" прервал 24 матчевую победную серию "красных" на "Энфилде".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...