Робертсон: Ливерпуль был достаточно хорош для того, чтобы победить Бернли

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал ничью с "Бернли" в матче 35-го тура АПЛ.

"Всегда приятно забить гол, но я бы предпочел внести свой вклад в победу. Отдаю должное "Бернли", но нам следовало сыграть гораздо лучше. Мы доминировали в первом тайме, создали много моментов, а у них шансов не было. Но нам известно, что такие клубы, как "Бернли", обретают уверенность, когда счет лишь 0:1 не в их пользу.

Нам следует быть более хладнокровными у чужих ворот. У "Бернли" отличный состав, отличный тренер, отдаю им должное, но мы знаем, что способны на большее.

Салах на 92-й минуте нанес удар, который попал бы в сетку в девяти случаях из десяти, так что мы до конца создавали моменты. Уверяю вас, мы на 100 процентов работаем на тренировках и во время матчей. Сегодня мы были достаточно хороши для того, чтобы выиграть матч, но не воспользовались моментами", – рассказал Робертсон.