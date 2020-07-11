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Юрген Клопп: Мы должны были забивать минимум два, три, четыре гола

Англия
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Наставник мерсисайдцев остался недоволен результатом матча с "Бернли"

Юрген Клопп: Мы должны были забивать минимум два, три, четыре гола
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги ничьи с "Бернли" в матче 35-го тура АПЛ.

"Мы играли очень хорошо, но оставили "Бернли" шанс забить, хотя должны были сами снять все вопросы. Мы должны были забивать минимум два, три, четыре гола.

Рефери позволял играть жестко, так что было ясно, что, если мяч попадет в штрафную площадь, будет опасно. "Бернли" сделал то, что ему хорошо удается, и я это уважаю. Конечно, такой итог разочаровывает, мы должны были забивать намного раньше. Однако мы размяли вратаря "Бернли" Ника Поупа, и под конец матча он поймал кураж, сделав несколько сенсационных сэйвов.

Мы сами виноваты, что не решили исход матча раньше. "Бернли" – команда с двумя отличными форвардами, которые постоянно идут в борьбу за мяч. Нужно использовать свои моменты, а мы сейчас заработали лишь одно очко – не совсем то, на что мы рассчитывали", – рассказал немецкий тренер.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Бернли
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Источник:
BBC
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