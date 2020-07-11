Шеффилд Юнайтед - Челси 3:0. На лезвии ножа

Как назвать преимущество одной команды, когда вторая в редких случаях касается мяча, и даже не часто переходит центр поля? Может быть - тотальное преимущество? Но нет. Чаще били по воротам "синие", но эффективнее действовали хозяева. Постоянно бежали вперед лондонцы, а "Шеффилду" хватило и нескольких контратак. Невероятная организация и хладнокровность у подопечных Криса Уилдера.

Первый гол хозяева забили после размашистой атаки и неловких попытках отбиться у гостей. Макберни стрелял из пределов штрафной, затем рикошет от защитника, голкипер отбил мяч перед собой, Макголдрик добил его в сетку.

Подопечные Лэмпарда помчались вперед, выглядели злыми и агрессивными, вот только на финальной стадии атак несколько беззубыми. А у "Шеффилд Юнайтед" прошла скоростная комбинация по левому краю, Стивенс навесил на Макберни, который головой вколотил снаряд в ворота. Аррисабалага лишь взглядом сопроводил этот мяч.

Все возможное и даже невозможное сделал "Челси" для того, чтобы отыграться. Свои моменты были у Виллиана, Абрахама и Жоржиньо - "клинки" не только выдержали, но и нанесли решающий удар, который добил гостей из столицы. Макголдрик сам начал атаку, Муссе сделал пас в центр, защитник неуверенно отбивал мяч, снова Макголдрик оказался в эпицентре событий и пробил. Жирная точка в нетипичном, даже немного странном разгроме "аристократов". Теперь третье место у "Челси" в этом туре могут забрать "Лестер" и "Ман Юнайтед".

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Шеффилд Юнайтед - Челси Лондон 3:0

Голы: Макголдрик 18, Макберни 33, Макголдрик 77

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм (Джагелка 68), 12. Иган, 5. О`Коннелл, 16. Норвуд, 23. Осборн, 32. Берге (Ландстрем 63), 9. Макберни (Муссе 63), 17. Макголдрик.

Челси: 1. Аррисабалага, 4. Кристенсен (Рюдигер 46), 15. Зума, 24. Джеймс (Хадсон-Одои 75), 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 8. Баркли (Лофтус-Чик 78), 19. Маунт (Алонсо 46), 22. Пулишич (Жиру 66), 10. Виллиан, 9. Абрахам.

Предупреждения: Болдок 3