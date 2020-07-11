Норвич - Вест Хэм 0:4. Обзор матча и видео голов

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" в гостях разгромил "Норвич" 4:0. Покер на свой счет записал форвард "молотобойцев" Антонио. Украинский вингер лондонского клуба Андрей Ярмоленко появился на поле лишь на 84-й минуте, заменив Боуэна. "Канарейки" потеряли любые шансы на спасение, клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице и точно начнет следующий сезон в Чемпионшипе. "Вест Хэм" же имеет в своем активе 34 очка и расположился на 16-м месте.

Стадион: Карроу Роуд (Норидж)

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио 11, Антонио 45, Антонио 54, Антонио 74

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 4. Годфри, 8. Вранчич, 11. Эрнандес (Рупп 69), 12. Льюис, 27. Тетти, 17. Буэндия (Куэнтрелл 69), 18. Штайперманн (Мартин 69), 22. Пукки (Айда 69).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна (Бальбуэна 87), 23. Диоп, 16. Нобл (Уилшер 77), 18. Форнальс (Масуаку 84), 24. Фредерикс , 28. Соучек, 30. Антонио (Алле 78), 41. Райс, 17. Боуэн (Ярмоленко 84).

Предупреждения: Штайперманн 33