Брайтон - Манчестер Сити 0:5. Главное не выиграть - главное уничтожить

"Горожане", словно проснулись после летаргического сна и начали рвать и метать ради своей, какой-то дивной, никому неизвестной цели. Возможно, подопечные Гвардиолы хотят установить новый рекорд результативности Премьер-лиги, а может показать свою силу. Тем не менее, после карантинной паузы, когда уже не может "Ман Сити" догнать "Ливерпуль", но громит своих соперников без всякого разбора - в чемпигнате четыре победы с крупным счетом при двух поражениях.

Герой встречи положил начало "уничтожению" (аннигилиции и разложению по полочкам одновременно) несчастных хозяев встречи. Жезус скинул мяч головой под удар Стерлингу, удар у Рахима получился великолепным. Точно в дальний угол залетел мяч - 1:0. "Брайтон" успел провести несколько атак в первом тайме, но реальных проблем гостям не создал. Второй мяч у "горожан" уже забивал Жезус - после розыгрыша углового Родри головой сделал пас на бразильца, который спокойно переправил мяч по месту назначения.

Сопротивление "чаек" можно назвать условным, свои турнирные задачи они давно выполнили. Вылететь из АПЛ "Брайтон" точно не сможет, а подняться в верхнюю десятку шансов не имеет. Поэтому хозяева позволяли себе рисковать, а гости ловили их на кротких выпадах. В начале второго тайма Стерлинг оформил дубль: контратака, несколько быстрых передач, навес от Мареза и Рахим ее замыкает.

При счете 0:3 команда Поттера посыпалась. Бернарду Силва наносил удар из центральной зоны и никто ему не мешал, голкипер отбил этот удар, Жезус оказался первым на добивании и откинул мяч на все того же Силву. Бернарду с близкого расстояния расстрелял ворота. Защита расстерянно наблюдала за четвертым взятием ворот. Пятый мяч и вовсе получился довольно курьезным, как таранный форвард до последнего шел Стерлинг на мяч, боролся и уже падал в в борьбе с защитником, но головой протолкнул мяч между ног Райана.

Можно утверждать, что счет 5:0 в полной мере отражает соотношение сил в этом матче. Скорее всего, если бы "Брайтон" решал какие-то турнирные задачи, то был более рассудительным, тогда счет мог стать 4:0, а может даже 3:0. Но это неважно, на данный момент "Ман Сити" выглядит невероятно, и Зинченко играет в этом оркестре не последнюю роль. Более чем полчаса отыграл украинец и кроме обороны часто позволял себе атакующие действия. Но нет смысла останавливаться на отдельных игроках, Стерлинг это или Зинченко, манкунианцы в эту субботу выглядели великолепно.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 0:5

Голы: Стерлинг 21, Жезус 44, Стерлинг 53, Б. Силва 57, Стерлинг 81

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя (Стивенс 59), 30. Бернардо, 8. Биссума, 18. Муй, 24. Преппер (Мопе 59), 13. Гросс (Берн 78), 11. Троссар (Джаханбаш 70), 44. Коннолли (Лампти 59).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менди (Зинченко 63), 50. Гарсия (Стоунз 72), 7. Стерлинг, 16. Родри (Фернандиньо 72), 17. де Брюйне (Д. Силва 63), 20. Б. Силва, 9. Жезус (Фоден 63), 26. Марез.

Предупреждения: Биссума 83