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Рекорд под угрозой. Ливерпуль - Бернли 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Бернли, Чемпионат Англии, 11 июля

Рекорд под угрозой. Ливерпуль - Бернли 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Бернли, которые встречались в рамках 35-го тура АПЛ. Робертсон открыл счет в первом тайме, но соперник, который еще не потерял шансы зацепиться за место в Лиге Европы, ответил после перерыва. Добавим, что сейчас в активе Ливерпуля 93 очка. Если команда Клоппа планирует побить рекорд Манчестер Сити по количеству набранных очков за сезон, то не имеет права больше на осечку в оставшихся трех турах. В среду мерсисайдцы сыграют с Арсеналом.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Робертсон 34 - Родригес 69

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В статье: Ливерпуль Бернли
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