Гвардиола: Наша команда заслуживает играть в ЛЧ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его команде вынесут оправдательный приговор по поводу нарушения финансового фейр-плей, за что ранее УЕФА отстранило команду от еврокубков на два сезона.

Напомним, в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести свой вердикт по поводу участия "горожан" в Лиге Чемпионов.