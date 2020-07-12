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Гвардиола: Наша команда заслуживает играть в ЛЧ

Англия
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Наставник высказался о еврокубковом бане

Гвардиола: Наша команда заслуживает играть в ЛЧ
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его команде вынесут оправдательный приговор по поводу нарушения финансового фейр-плей, за что ранее УЕФА отстранило команду от еврокубков на два сезона.

Напомним, в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести свой вердикт по поводу участия "горожан" в Лиге Чемпионов.

"Мы достигли одной невероятной цели — квалифицировались в Лигу Чемпионов математически. Это минимальное требование в нашем клубе. И эти игроки делают это последние шесть или семь лет.

Мы заслуживаем быть там, потому что мы добиваемся этого на поле. Надеюсь, в понедельник нам разрешат выступать в Лиге Чемпионов, потому что эта команда и эти игроки заслуживают этого", — сообщил Гвардиола Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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