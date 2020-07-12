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Манчестер Сити хочет сохранить Агуэро до 2022 года

Англия
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В ближайшее время клуб начнет переговоры о новом соглашении

Манчестер Сити хочет сохранить Агуэро до 2022 года
Новина українською

"Манчестер Сити" может предложить нападающему Серхио Агуэро продлить свое пребывание на "Этихад" до 2022 года, сообщает The Mirror.

Как известно, действующий контракт Агуэро истекает в июне 2021. Ранее ожидалось, что по окончании следующего сезона Серхио вернется в родной "Иденпендьенте".

Однако Хосеп Гвардиола надеется сохранить Куна еще на пару лет, не видя ему подходящей замены на трансферном рынке. Также Пепа не настолько впечатляет прогресс Габи Жезуса, чтобы наигрывать его основным в ближайшее время.

В данный момент Агуэро отсутствует с травмой колена, из-за чего пропустит матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

В 32 матчах этого сезона Агуэро забил 23 гола.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия)
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