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Челси нужно выйти в ЛЧ, чтобы убедить Хавертца в переходе
Вчерашнее поражение пошатнуло позиции "синих"
Кай Хавертц решил покинуть "Байер" этим летом из-за непопадания клуба в Лигу Чемпионов. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
Он добавляет, что "Челси", который фактически является единственным претендентом на 21-летнего немца, необходимо выйти в Лигу Чемпионов, чтобы убедить молодого таланта в своих амбициях.
Напомним, вчера "синие" безоговорочно проиграли "Шеффилду" (0:3), что существенно пошатнуло позиции "синих". "Челси" остается на третьей позиции, имея отрыв от "Лестера" в один пункт, еще на очко отстает "Манчестер Юнайтед", однако у обоих конкурентов лондонцев остается матч в запасе.
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