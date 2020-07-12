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Челси нужно выйти в ЛЧ, чтобы убедить Хавертца в переходе

Англия
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Вчерашнее поражение пошатнуло позиции "синих"

Челси нужно выйти в ЛЧ, чтобы убедить Хавертца в переходе
Новина українською

Кай Хавертц решил покинуть "Байер" этим летом из-за непопадания клуба в Лигу Чемпионов. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Он добавляет, что "Челси", который фактически является единственным претендентом на 21-летнего немца, необходимо выйти в Лигу Чемпионов, чтобы убедить молодого таланта в своих амбициях.

Напомним, вчера "синие" безоговорочно проиграли "Шеффилду" (0:3), что существенно пошатнуло позиции "синих". "Челси" остается на третьей позиции, имея отрыв от "Лестера" в один пункт, еще на очко отстает "Манчестер Юнайтед", однако у обоих конкурентов лондонцев остается матч в запасе.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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