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Клопп: Меня не волнует безголевая серия Фирмино

Англия
(1 голосов)

Бобби не забивал 12 матчей кряду

Клопп: Меня не волнует безголевая серия Фирмино
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не видит проблемы в том, что его нападающий Бобби Фирмино не может забить уже 12 матчей АПЛ кряду.

"Это не может стать психологической проблемой, потому что сегодня Бобби провел выдающийся матч, и мы не судим его. Неважно, кто забивает. Бобби нужен нам для других вещей. Боби нужен нам, чтобы открываться в свободных зонах, как сегодня. Бобби нужен нам, чтобы связывать игру и делать другие вещи.

Мы имеем моменты только потому, что Бобби играет так, как играет, и он снова будет забивать, я абсолютно в этом не сомневаюсь. Я совершенно не переживаю насчет этого, потому что он провел выдающийся матч сегодня и поучаствовал в столь многих определяющих ситуациях", — цитирует Клоппа Goal.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Фирмино
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