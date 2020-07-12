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АПЛ. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Мотивация у волков оказалась значительно выше

Англия
(1 голосов)

Очередная неудача Анчелотти с "ирисками"

АПЛ. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Мотивация у волков оказалась значительно выше
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Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Эвертон 3:0

Голы: Хименес 45, Дендокер 47, Жота 74

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 7. Педру Нету (Жота 56), 9. Хименес (Моутиньо 78), 10. Поденсе (Траоре 71).

Эвертон: 1. Пикфорд, 3. Бейнс, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон (Кен 63), 42. Гордон (Бернард 56), 11. Уолкотт (Ивоби 56).

Предупреждения: Динь 19, Кин 58

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В статье: Карло Анчелотти Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль)
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