Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Вулверхэмптон - Эвертон 3:0. Мотивация у волков оказалась значительно выше
Очередная неудача Анчелотти с "ирисками"
Чемпионат Англии. 35-й тур
Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Голы: Хименес 45, Дендокер 47, Жота 74
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 7. Педру Нету (Жота 56), 9. Хименес (Моутиньо 78), 10. Поденсе (Траоре 71).
Эвертон: 1. Пикфорд, 3. Бейнс, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон (Кен 63), 42. Гордон (Бернард 56), 11. Уолкотт (Ивоби 56).
Предупреждения: Динь 19, Кин 58
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...