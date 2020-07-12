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Стерлинг: Сити хочет выиграть ЛЧ и Кубок Англии

Англия
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Рахим рассказал о планах на остаток сезона

Стерлинг: Сити хочет выиграть ЛЧ и Кубок Англии
Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что забитые им голы потеряют смысл, если "горожане" не выиграют Кубок Англии или Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне Стерлинг отметился хет-триком в победном для "горожан" матче против "Брайтона" (0:5). Теперь на счету Рахима уже 27 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая 17 в Премьер-Лиге.

"Наша проблема в этом сезоне связана с реализацией моментов. Мы много создаем, но в прошлом сезоне мы использовали свои моменты. В этом сезоне нам не везет, однако мы прибавляем и делаем правильные вещи.

Самое важное для меня — давать голы команде. Мы хотим выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов, иначе эти голы ничего не будут значить. Я должен сделать все возможное, чтобы они не потеряли смысл", — цитирует Стерлинга Evening Standard.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг
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