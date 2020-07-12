Стерлинг: Сити хочет выиграть ЛЧ и Кубок Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что забитые им голы потеряют смысл, если "горожане" не выиграют Кубок Англии или Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне Стерлинг отметился хет-триком в победном для "горожан" матче против "Брайтона" (0:5). Теперь на счету Рахима уже 27 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая 17 в Премьер-Лиге.