Фердинанд о спаде Ливерпуля: Послушайте, это празднования. У них нету матчей ЛЧ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет спада игровой формы "Ливерпуля" после рестерта АПЛ.

"Послушайте, это празднования. Мы видели фотографии той ночи, когда они стали чемпионами, во всех медиа.

У меня нет сомнений в том, что есть спад на один или два процента после того, как ты получаешь титул, потому что ты обычно просто сидишь и расслабляешься. Особенно, если впереди нет матчей Лиги чемпионов, а у "Ливерпуля" их нет.

Я помню, как однажды бежал мимо Уэйна Руни во время матча, и он сказал мне, что от меня воняет перегаром. Я ответил: "Да, я отрывался всю неделю", – рассказал Фердинанд.