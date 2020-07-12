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Фердинанд о спаде Ливерпуля: Послушайте, это празднования. У них нету матчей ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Бывший защитник не удивлен спадом формы мерсисайдцев

Фердинанд о спаде Ливерпуля: Послушайте, это празднования. У них нету матчей ЛЧ
Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет спада игровой формы "Ливерпуля" после рестерта АПЛ.

"Послушайте, это празднования. Мы видели фотографии той ночи, когда они стали чемпионами, во всех медиа.

У меня нет сомнений в том, что есть спад на один или два процента после того, как ты получаешь титул, потому что ты обычно просто сидишь и расслабляешься. Особенно, если впереди нет матчей Лиги чемпионов, а у "Ливерпуля" их нет.

Я помню, как однажды бежал мимо Уэйна Руни во время матча, и он сказал мне, что от меня воняет перегаром. Я ответил: "Да, я отрывался всю неделю", – рассказал Фердинанд.

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В статье: Рио Фердинанд Ливерпуль
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Источник:
Liverpool Echo
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Комментарии (0)
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cavo51
12.07.2020 в 19:11
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