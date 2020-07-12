Тоттенхэм - Арсенал 2:1. Шпоры остаются в деле

Нелогичная победа хозяев, больше мячом владели гости и выглядели они интереснее. Но все мы знаем – футбол часто бывает нелогичным. Тем не менее, на характере вырвали подопечные Моуриньо эту волевую победу и близки к тому, чтобы не полностью провалить этот сезон (о спасении сезона говорить уже поздно). Однако в любом случае, в последних трех турах все будет зависеть от них самих.

Резво и даже несдержанно начали игру соперники, без разведки и без особой осторожности. Гости постарались взять мяч под контроль и провести несколько атак, но в дебюте по-настоящему опасные атаки получились у хозяев. Лукас опасно пробивал, а затем Кейн оказался один на один с Мартинесом, и не смог его переиграть.

На первых два выпада команды Моуриньо "канониры" ответили фантастическим ударом Ляказетта. Джака помог французу отобрать мяч недалеко от штрафной и не долго думая Ляказетт с 25-ти метров пушечным выстрелом отправил мяч в девятку. Правда, команда Артеты не долго радовалась успеху. Колашинац неудачно отдал пас назад на Луиса, Сон Мин перехватил мяч и оказался тет-а-тет с голкипером, спокойно переиграв его.

Игра продолжалась под диктовку "Арсенала", при этом очень болезненные уколы наносил "Тоттенхэм". Чего только стоит удар в крестовину от Дэвиса. Звон каркаса ворот продолжался несколько секунд, как и дрожь защитников гостей. Были хорошие удары и у "канониров" - Пепе запустил мяч рядом со штангой, а также Ляказетт со штрафного немного не попал в цель.

Уверенно смотрелись гости, иногда допускали ошибки, но их было меньше, чем у хозяев. Порой "Тоттенхэм" всей командой отходил назад, и совершенно забывал про контратаки. Лишь забросы мяча на Кейна могли стать оружием "шпор". А у "Арсенала" лидерство в атаках на себя взял Обамеянг, две невероятных возможности было у него, чтобы забить – сначала помешала штанга, затем чудо-сейв совершил Льорис.

"Хотспур" рассчитывал на стандарты и один из них принес им результат. Все получилось очень просто. Сон Мин навесил с углового, а Алдервейрелд выиграл верховую борьбу и головой пробил точно в цель. На последних минутах Сон Мин и вовсе мог похоронить гостей, из хорошей позиции неудачно пробил кореец. Впрочем, и этого "Тоттенхэму" хватило для победы и того, чтобы обойти "Арсенал" в турнирной таблице. Могут еще эти две лондонские команды побороться за еврозону, хотя прогнозировать сейчас ничего нельзя.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Тоттенхэм - Арсенал 2:1

Голы: Сон Мин 19, Алдервейрелд 82 - Ляказетт 16

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Скипп 84), 27. Лукас Моура (Бергвейн 82), 7. Сон Мин (Ламела 90+4), 10. Кейн.

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Белльерин (Суареш 84), 3. Тирни (Нельсон 84), 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац (Уиллок 84), 8. Себальос, 34. Джака, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 19. Пепе (Сака 70).

Предупреждения: Ло Чельсо 16, Орье 34, Дэвис 45, Уинкс 76, Бергвейн 87 - Ляказетт 45, Пепе 61, Сака 90