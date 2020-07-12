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Экс-вингер МЮ пожаловался на расизм перед матчем АПЛ

Англия
(1 голосов)

Уилфрид Заха стал жертвой неадекватов

Экс-вингер МЮ пожаловался на расизм перед матчем АПЛ
Новина українською

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха за несколько минут до старта матча АПЛ против "Астон Виллы" в твиттере пожаловался на расистские комментарии.

Ивуриаец прикрепил к посту скрины оскорбительных сообщений, и там помимо пожеланий неудачи в матче с "Виллой" оказался даже флаг печально известной организации Ку-Клукс-Клан.

Поддержку игроку уже выразили и его клуб, и "Астон Вилла", и АПЛ, которая начала расследование с целью вычислить и больше не пускать на трибуны авторов этих комментариев.

Расисты в соцсетях плохо повлияли на настрой Заха - на "Вилла-Парке" он заработал только желтую карточку, а его команда проиграла - 0:2.

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В статье: расизм Астон Вилла (Бирмингем) Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон)
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