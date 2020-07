Экс-вингер МЮ пожаловался на расизм перед матчем АПЛ

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха за несколько минут до старта матча АПЛ против "Астон Виллы" в твиттере пожаловался на расистские комментарии.

Ивуриаец прикрепил к посту скрины оскорбительных сообщений, и там помимо пожеланий неудачи в матче с "Виллой" оказался даже флаг печально известной организации Ку-Клукс-Клан.

Поддержку игроку уже выразили и его клуб, и "Астон Вилла", и АПЛ, которая начала расследование с целью вычислить и больше не пускать на трибуны авторов этих комментариев.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ