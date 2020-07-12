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АПЛ. Борнмут добывает волевую победу над Лестером

Англия
(3 голосов)

Неожиданно...

АПЛ. Борнмут добывает волевую победу над Лестером
UA-Футбол
Новина українською

Все в этой встрече шло согласно прогнозам абсолютного большинства специалистов по английскому футболу. Претендент на бронзу превосходил аутсайдера, команду, которая сохраняет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в элите. Но второй тайм стал настоящим сюрпризом. Сюрпризом для хозяев и кошмаром для гостей.

После перерыва, словно другая команда вышла на поле в сине-белой форме, появились странные ошибки, непонятные обрезки, просто провалы в обороне. Сложно подобрать слова ко всему тому, что творилось на поле. "Борнмут" провел лучший тайм в этом чемпионате, а "Лестер" полностью и абсолютно посыпался. С такой игрой про третье место "лисам" можно забыть, а вот подопечные Эдди Хоу еще будут бороться за место в Премьер-лиге.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Лестер 4:1

Голы: Станислас 65 (пен.), Соланке 67, Эванс 83 (авт.), Соланке 87 - Варди 23

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 5. Аке, 21. Рико, 26. Келли, 4. Гослинг, 8. Лерма, 17. Стейси, 9. Соланке, 13. Уилсон, 14. Груневелд, 20. Брукс.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 28. Фукс, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 9. Варди, 14. Ихеаначо, 17. Перес.

Предупреждения: Гослинг 32, Станислас 87 - Ндиди 65

Удаления: Сеюнджю 69

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В статье: "Лестер Сити" Борнмут
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
12.07.2020 в 23:17
Удивили так удивили. Слов нет.
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