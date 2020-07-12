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Артета после матча с Тоттенхэмом: Я разочарован и недоволен

Англия
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Наставник лондонцев подвел итоги поражения в лондонском дерби

Артета после матча с Тоттенхэмом: Я разочарован и недоволен
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после поражения от "Тоттенхэма" в 35-м туре АПЛ.

"Я разочарован и недоволен. Мы говорили парням, чтобы они просто выбивали мяч, но, когда пропускаешь такие голы, становится сложно.

Индивидуальные ошибки – это психологически тяжело. Это влияет на настрой. Во втором тайме мы вернулись в игру, но в этом отдельном эпизоде мы недосмотрели. Нам нужно учиться. Я извиняюсь перед фанатами. Я знаю, как много это значит для них".

С точки зрения набора очков это поражение – огромный удар. Мы будем бороться в чемпионате и Кубке Англии, чтобы закончить сезон как можно лучше. Если мы минимизируем ошибки и будем играть так, как мы это делали, то мы выиграем много матчей. Все зависит только от нас. Жаль, что мы не выиграли, это бы принесло нам большое облегчение", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
Football.London
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