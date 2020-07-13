Моуриньо: Я не влюблен в Лигу Европы. Спросите у Хэмилтона, нужна ли ему Формула-2?

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу в матче с "Арсеналом" (2:1) в рамках 35-го тура АПЛ. У "канониров" сейчас 50 очков, они располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице. "Шпоры" (52) – на 8 месте. Цитирует португальца Goal.com.

"Я не хочу быть эгоистом и смотреть на ситуацию как болельщик, который счастлив финишировать выше "Арсенала". Я бы с удовольствием сыграл в Лиге Европы. Да, безусловно, это не тот турнир, в который я влюблен и в котором очень хотел бы играть. Спросите у Хэмилтона, нужна ли ему Формула-2?"

"Тем не менее, когда вы не можете выступать в Лиге чемпионов, то играете в Лиге Европы. За свою карьеру я только дважды играл в ЛЕ и дважды ее выигрывал. Неплохо было бы сыграть в этом соревновании в третий раз и вновь поднять кубок на головой".

Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон – британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира Формулы-1.