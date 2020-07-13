  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Я не влюблен в Лигу Европы. Спросите у Хэмилтона, нужна ли ему Формула-2?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Я не влюблен в Лигу Европы. Спросите у Хэмилтона, нужна ли ему Формула-2?

Англия
(1 голосов)

Сравнения от Жозе

Моуриньо: Я не влюблен в Лигу Европы. Спросите у Хэмилтона, нужна ли ему Формула-2?
Новина українською

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу в матче с "Арсеналом" (2:1) в рамках 35-го тура АПЛ. У "канониров" сейчас 50 очков, они располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице. "Шпоры" (52) – на 8 месте. Цитирует португальца Goal.com.

Читайте такжеТоттенхэм - Арсенал 2:1. Шпоры остаются в деле

"Я не хочу быть эгоистом и смотреть на ситуацию как болельщик, который счастлив финишировать выше "Арсенала". Я бы с удовольствием сыграл в Лиге Европы. Да, безусловно, это не тот турнир, в который я влюблен и в котором очень хотел бы играть. Спросите у Хэмилтона, нужна ли ему Формула-2?"

"Тем не менее, когда вы не можете выступать в Лиге чемпионов, то играете в Лиге Европы. За свою карьеру я только дважды играл в ЛЕ и дважды ее выигрывал. Неплохо было бы сыграть в этом соревновании в третий раз и вновь поднять кубок на головой".

Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон – британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира Формулы-1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Арсенал (Лондон) Лига Европы Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ формула-1 Льюис Хэмилтон Формула-2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
13.07.2020 в 10:02
А как быть если Формулу 1 не заслуживаешь?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...