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Поле Энфилда затопят слезы фанатов? Клопп рассказал о том, когда планирует покинуть Ливерпуль

Англия
(2 голосов)

Юрген поделился своими планами

Поле Энфилда затопят слезы фанатов? Клопп рассказал о том, когда планирует покинуть Ливерпуль
Новина українською

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на будущее в эксклюзивном интервью изданию SWR.

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"Я точно вернусь жить в Германию по завершению карьеры. Вероятнее всего, в "Майнц". Четыре года в "Ливерпуле" – после этого я хочу ничего не делать в течение года. У меня будет возможность сделать то, на что не хватало времени. Возможно, тренировать клуб, сборную, а, может, вообще ничего не буду делать. Но за пять лет в мире все может измениться".

53-летний немец работает в "Ливерпуле" с 2015 года. Клопп выиграл с командой ЛЧ и первый для "красных" за 30 лет трофей АПЛ. В декабре Юрген продлил контракт с "Ливерпулем" до 2024 года. С 1990-го по 2001-й год он играл за "Майнц", с 2001 по 2008 год тренировал эту команду.

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В статье: Юрген Клопп Майнц Ливерпуль
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Источник:
SWR

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
13.07.2020 в 12:02
Может Юргену имееет смысл свалить уже сейчас?? На гребне успеха так сказать.
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Loader (Днепр)
13.07.2020 в 13:09
На гребне успеха любил сваливать Моуриньо, чтобы продать себя подороже и не париться с перестройкой команды. Клопп вряд ли так поступит, разве что в сборную попросят после 2022.
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Dmytro I (Svidník )
13.07.2020 в 11:49
Сьогодні ніхто не може бачити, що буде у 2024.
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Maldini (Киев)
13.07.2020 в 11:13
Юрген,пора отдохнуть!Ты же понимаешь.что "сказка!"не может долго повторяться!Пора в Германию!
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