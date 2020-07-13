Поле Энфилда затопят слезы фанатов? Клопп рассказал о том, когда планирует покинуть Ливерпуль

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на будущее в эксклюзивном интервью изданию SWR.

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"Я точно вернусь жить в Германию по завершению карьеры. Вероятнее всего, в "Майнц". Четыре года в "Ливерпуле" – после этого я хочу ничего не делать в течение года. У меня будет возможность сделать то, на что не хватало времени. Возможно, тренировать клуб, сборную, а, может, вообще ничего не буду делать. Но за пять лет в мире все может измениться".

53-летний немец работает в "Ливерпуле" с 2015 года. Клопп выиграл с командой ЛЧ и первый для "красных" за 30 лет трофей АПЛ. В декабре Юрген продлил контракт с "Ливерпулем" до 2024 года. С 1990-го по 2001-й год он играл за "Майнц", с 2001 по 2008 год тренировал эту команду.