  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пресс-служба УЕФА: Нет убедительных доказательств для подтверждения нарушений Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пресс-служба УЕФА: Нет убедительных доказательств для подтверждения нарушений Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Больше комментариев от Европейского футбольного союза не будет

Пресс-служба УЕФА: Нет убедительных доказательств для подтверждения нарушений Манчестер Сити
Новина українською

Пресс-служба УЕФА выступила с заявлением касательно участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Спортивный арбитражный суд CAS удовлетворил апелляцию, которую подал английский клуб.

Читайте такжеСпортивный суд CAS вынес вердикт по делу об отстранении Манчестер Сити от еврокубков

"УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций на "Манчестер Сити", которые наложил наш независимый орган финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП. Нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений. Срок по многим предполагаемым нарушениям "Манчестер Сити" истек 5 лет назад".

"За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и Европейская ассоциация клубов сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать данный вопрос".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА CAS Манчестер Сити финансовый fair play
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...