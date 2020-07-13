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Пресс-служба УЕФА: Нет убедительных доказательств для подтверждения нарушений Манчестер Сити
Больше комментариев от Европейского футбольного союза не будет
Пресс-служба УЕФА выступила с заявлением касательно участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Спортивный арбитражный суд CAS удовлетворил апелляцию, которую подал английский клуб.
"УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций на "Манчестер Сити", которые наложил наш независимый орган финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП. Нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений. Срок по многим предполагаемым нарушениям "Манчестер Сити" истек 5 лет назад".
"За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и Европейская ассоциация клубов сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать данный вопрос".