Пресс-служба УЕФА: Нет убедительных доказательств для подтверждения нарушений Манчестер Сити

Пресс-служба УЕФА выступила с заявлением касательно участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Спортивный арбитражный суд CAS удовлетворил апелляцию, которую подал английский клуб.

"УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций на "Манчестер Сити", которые наложил наш независимый орган финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП. Нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений. Срок по многим предполагаемым нарушениям "Манчестер Сити" истек 5 лет назад".