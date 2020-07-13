Виллиан отказал Бекхэму и хочет остаться в Англии

Виллиан отказался от переезда в МЛС, куда его приглашал лично владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм, сообщает The Telegraph.

Бэкс предлагал бразильцу одну из лучших зарплат во всей лиге - 100 тысяч фунтов в неделю, а также контракт до конца 2023 года, но вингер не принял эти условия, поскольку хочет остаться в Англии и дальше выступать в Лиге чемпионов.

31-летний Виллиан играет за "Челси" с 2013-го и в текущем сезоне забил за клуб 11 голов в 44 матчах во всех турнирах. Тем не менее, о новом контракте стороны пока не договорились, а текущее соглашение истекает уже в конце этого сезона.

Ранее пресса писала, что в подписании скоростного вингера заинтересованы "МЮ" и "Тоттенхэм".