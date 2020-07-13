  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Виллиан отказал Бекхэму и хочет остаться в Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виллиан отказал Бекхэму и хочет остаться в Англии

Англия
(1 голосов)

Экс-лидеру "Шахтера" пока неинтересна МЛС

Виллиан отказал Бекхэму и хочет остаться в Англии
Новина українською

Виллиан отказался от переезда в МЛС, куда его приглашал лично владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм, сообщает The Telegraph.

Бэкс предлагал бразильцу одну из лучших зарплат во всей лиге - 100 тысяч фунтов в неделю, а также контракт до конца 2023 года, но вингер не принял эти условия, поскольку хочет остаться в Англии и дальше выступать в Лиге чемпионов.

31-летний Виллиан играет за "Челси" с 2013-го и в текущем сезоне забил за клуб 11 голов в 44 матчах во всех турнирах. Тем не менее, о новом контракте стороны пока не договорились, а текущее соглашение истекает уже в конце этого сезона.

Ранее пресса писала, что в подписании скоростного вингера заинтересованы "МЮ" и "Тоттенхэм".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виллиан Дэвид Бекхэм Челси (Лондон) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...